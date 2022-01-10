Женщину, сбежавшую из колонии-поселения в Тюмени, осудили на полтора года заключения

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. Осужденную, которая сбежала из колонии-поселения в Тюмени, осудили на полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Калининский районный суд вынес приговор в отношении Натальи Конаковой, обвиняемой в побеге из мест лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК РФ). <...> В судебном заседании подсудимая вину признала. Дело рассматривалось в особом порядке. Женщина ранее судима, характеризуется отрицательно. Суд с учетом всех обстоятельств дела назначил Наталье Конаковой наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, женщина осуждена в марте 2021 года за кражу к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Ночью 10 сентября 2021 года на втором этаже в туалете женщина воспользовалась отсутствием контроля, вылезла в окно, затем перелезла через забор. Днем того же дня ее задержали сотрудники колонии в квартире ее знакомых в Тюмени.