Власти Нью-Йорка уточнили, что при пожаре в Бронксе погибли 17 человек, а не 19

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в Бронксе в воскресенье, по уточненным данным, составило не 19, а 17 человек, хотя эта цифра может вновь вырасти. Об этом сообщил в понедельник глава пожарного управления Нью-Йорка Дэниел Нигро на пресс-конференции в режиме онлайн, организованной городской мэрией.

"Пострадавшие были доставлены в семь разных больниц, где-то их посчитали дважды. Хорошая новость в том, что погибших не 19, а 17, - сказал он. - Но не забывайте, что многие пострадавшие еще борются за жизнь. К сожалению, это число может вновь увеличиться".

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс уточнил, что погибли девять детей и восемь взрослых.

Пожар произошел в воскресенье в многоквартирном 19-этажном жилом доме на одном из нижних этажей. Дверь квартиры, где предположительно началось возгорание, была открыта, из-за чего огонь и дым быстро распространились. Охвачены огнем оказались второй и третий этажи, дым поднялся и на следующие этажи. По словам Нигро, "пострадавших находили буквально на каждом этаже здания", многие надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей. В больницы города были доставлены более 60 человек. Пожар стал одним из самых крупных по количеству жертв в истории Нью-Йорка.