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На МКАД после ДТП с двумя грузовиками одна из машин пробила ограждение и повисла над рекой

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Два грузовика столкнулись на МКАД, один из них пробил ограждение моста и повис над Москвой-рекой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На 67-м км МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков, в результате столкновения одна из машин пробила ограждение Спасского моста и кабина повисла над рекой. В настоящее время водителя спасли с помощью ручной лестницы и веревки. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал собеседник агентства.

В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что на месте работают оперативные службы города.

Уточняется, что движение транспорта в районе аварии осуществляется по двум полосам из пяти. "По возможности объезжайте данный участок", - рекомендуют в департаменте.

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