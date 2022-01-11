В Иркутской области возбудили дело по факту смерти школьницы в больнице

ИРКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки в больнице города Братска. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК по региону.

СМИ Братска и пользователи в социальных сетях ранее сообщали, что к школьнице, которой стало плохо, долго ехала скорая помощь, так как диспетчер отказывалась оперативно отправлять бригаду.

"19 декабря 2021 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в реанимации ОГБУЗ "Детская городская больница" скончалась 14-летняя девочка. В этот же день с целью установления всех обстоятельств следователями СК была начата доследственная проверка. 10 января следственным отделом по городу Братск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 декабря 2021 года бригада скорой помощи доставила девочку, находившуюся без сознания, в больницу. Со слов матери, у школьницы была острая головная боль и судороги. На следующий день ребенку сделали операцию. До 19 декабря пациентка находилась в коме. Когда ее состояние ухудшилось, медики провели реанимационные мероприятия, но это не помогло.

Следователи допрашивают медперсонал и руководство больницы, а также свидетелей произошедшего. Изъята необходимая медицинская документация.

Пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области сообщила, что на данный вызов была направлена первая освободившаяся бригада скорой помощи. "После госпитализации пациентки ситуацией занимались необходимые специалисты из Иркутска - консультировали местных врачей. Однако случай в медицине редкий. Министерство здравоохранения региона проводит служебную проверку", - отметила пресс-служба.