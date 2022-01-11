В Иркутской области произошел пожар в гаражном боксе

ИРКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Пожар в гаражном боксе на площади 200 кв. метров произошел во вторник в городе Братске Иркутской области. Один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 09:29 (04:29 мск) в пожарно-спасательную службу города Братска поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе на промплощадке, гаражный бокс размерами 500 кв. метров. До прибытия пожарных один из рабочих получил травмы, когда эвакуировал транспорт. Пожарные подразделения совместно с рабочими эвакуировали шесть единиц техники. В 10:27 (05:27 мск) пожар локализован на площади 200 кв. метров", - говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействованы 29 человек и восемь единиц техники. Дознаватели МЧС России проведут доследственную проверку, чтобы установить причину пожара.