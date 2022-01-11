На саратовского медика за выдачу подложных COVID-сертификатов возбудили уголовное дело

ТАСС, 11 января. Следователи возбудили уголовное дело в отношении медработника из районной больницы Балашова, подозреваемого в выдаче подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Саратовской области.

"Следственным отделом по Балашову следственного управления СК России по Саратовской области в отношении медицинского работника районной больницы города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, примерно с 1 июля по 1 ноября 2021 года медицинский работник районной больницы получила через посредника взятку на общую сумму 12,5 тыс. рублей за выдачу сертификата о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом она внесла ложную информацию о вакцинации граждан в региональный сегмент информационного ресурса без фактического вакцинирования, отметили в СК.

Противоправные действия должностного лица выявили сотрудники ОЭБ и ПК МО МВД России "Балашовский" Саратовской области.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и закрепления доказательств.