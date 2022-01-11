В Кургане возбудили дело о нелегальной продаже табачной продукции на 5 млн рублей

ТАСС, 11 января. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Курганской области по факту незаконной продажи табачной продукции, у него изъяли товар на 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Следователем УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", в отношении 37-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник заказывал через интернет из центральной части России немаркированную табачную продукцию различных наименований и получал ее через транспортные компании. Полученный товар подозреваемый хранил в своем частном доме, затем продавал его среди знакомых по предварительной договоренности, созваниваясь с покупателями по телефону. При обыске сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 40 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 5 млн рублей.

"В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отметили в пресс-службе.