Полиция проводит проверку после угрозы взрыва посольств Таджикистана и Киргизии в Москве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции начали проверку после анонимных сообщений о минировании посольств Таджикистана и Киргизии в Москве с требованием вывода войск этих стран из Казахстана. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне днем поступило анонимное сообщение о том, что в здании посольств Таджикистана и Киргизии заложено мощное взрывное устройство, а при попытке его обезвреживания произойдет взрыв. При этом неизвестные выдвинули требования вывода войск этих стран из Казахстана", - сказал собеседник агентства.

На место были направлены полицейские и кинологи с собаками. В ходе проверки зданий дипломатических представительств взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были. Эвакуация не проводилась. "По данному факту проводится проверка", - добавил источник.

Неизвестные 7 января уже направляли на электронную почту посольств Армении и Белоруссии письма с угрозами взрыва. Они также требовали вывести войска стран с территории Казахстана. Сообщения оказались ложными, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.