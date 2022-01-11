В Бурятии два человека умерли после отравления неизвестной жидкостью

УЛАН-УДЭ, 11 января. /ТАСС/. Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело по факту смерти двух местных жителей после употребления неизвестной жидкости в качестве алкоголя. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"10 января в Республиканскую клиническую больницу госпитализированы шесть жителей поселка Тапхар в возрасте от 33 до 46 лет с диагнозом "последствия токсического действия неизвестных веществ" и "последствия токсического воздействия этанолом, тяжелой степени". Двое пациентов спустя непродолжительное время скончались. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц")", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, потерпевшие употребляли спиртосодержащую жидкость 9 и 10 января. Всего в компании было восемь человек, из них шестеро были доставлены в больницу, двое других отказались от госпитализации.

В ходе осмотра квартиры обнаружено и изъято семь пустых бутылок из-под водки различных марок, одна пустая стеклянная банка и один стакан. При проверке пустых бутылок установлено, что они содержали сертифицированную алкогольную продукцию, которая была приобретена в разных продуктовых магазинах в период с 30 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

"Из показаний родственника одного из покойных мужчин известно, что в обнаруженной банке находилась прозрачная жидкость, которую пострадавшие также употребляли внутрь. При этом хозяин квартиры сообщил свидетелю, что данная жидкость является спиртом, который ему передали знакомые", - отметили в СК.