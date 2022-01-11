Троих жителей Забайкалья подозревают в убийствах и разбое в составе банды

ЧИТА, 11 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Забайкальского края, которых подозревают в убийстве пяти человек и серии разбойных нападений в составе банды в 2001-2007 годах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По данным следствия, в 2001 году в Краснокаменске 58-летний подозреваемый создал устойчивую вооруженную группу для совершения разбойных нападений и других особо тяжких преступлений на территории Забайкальского края. С 2001 по 2007 годы участниками банды было совершено не менее 12 преступлений, в том числе убийства пяти человек и семь разбойных нападений, в ходе которых фигуранты похищали автомобили, крупный рогатый скот, деньги, оружие, другие ценные вещи и предметы", - говорится в сообщении.

Всего, по данным следствия, в группировку входили не менее пяти человек, однако некоторые участники уже скончались или были убиты. На вооружении у банды был обрез охотничьего ружья, а также пистолет с глушителем калибра 5,45 мм.

В отношении главаря группировки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РФ "Создание устойчивой вооруженной группы", двое его подельников обвиняются по п. 2 ст. 209 УК РФ "Участие в устойчивой вооруженной группе".