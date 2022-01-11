Кипрские сейсмологи определили магнитуду произошедшего землетрясения как 6,1

НИКОСИЯ, 11 января. /ТАСС/. Сейсмологи Кипра определили, что магнитуда сильного землетрясения, произошедшего минувшей ночью рядом с островом, составила 6,1. Об этом сообщил в Twitter Департамент геологических исследований, функционирующий при кипрском министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Во вторник, 11 января 2022 г., в 03:08 (04:08 мск) было зарегистрировано сильное землетрясение магнитудой 6,1 с очагом в акватории моря, в 50 км к западу от города Полис-Хрисохус и глубиной очага 25 км", - сказано в твите.

В сообщении департамента говорится, что "землетрясение ощущалось на всей территории Кипра, особенно в районе Пафоса", и что подземные толчки "ощутили во всем Восточном Средиземноморье". Также отмечается, что к 5:30 утра была зафиксирована серия афтершоков с максимальной магнитудой 3,1.

Кипрская пресса, в свою очередь, отмечает, что никаких сообщений о разрушениях или пострадавших в связи со стихией не поступало.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что на Кипре произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его эпицентр находился в 112 км к северо-западу от города Лимасол, очаг залегал на глубине 2 км.

Это уже второе землетрясение в нынешнем году, которое ощущали жители острова. Магнитуда первого, которое произошло 5 января в Средиземном море в 158 км к северо-западу от города Полис-Хрисохус, составила 5,3.