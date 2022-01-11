Уроженца Кубани задержали за оборот незаконно выловленной рыбы на 30 млн рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Ростовской области мужчину, который подозревается в обороте незаконно добытой рыбы на 30 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержан уроженец Краснодарского края. Он подозревается в незаконной добыче рыбы, а также ее хранении в целях переработки и дальнейшего сбыта без соответствующей маркировки", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что владелец частного цеха в Волгодонском районе Ростовской области использовал в качестве сырья незаконно выловленную рыбу, которую он сбывал посредникам. Полицейские совместно с ФСБ России, Россельхознадзором и Росрыболовством провели обыски на складе, где обнаружили занесенные в Красную книгу Ростовской области более 5 тыс. штук шемая, а также запрещенного к вылову в России судака непромыслового размера - свыше 7 тыс. экземпляров. Также из незаконного оборота изъяли 26,5 тонн рыбца и толстолобика без нанесенной на упаковки маркировки.

"Всего сотрудники полиции изъяли 75 тонн рыбы. В результате противоправной деятельности причинен ущерб на общую сумму порядка 30 млн рублей", - добавила представитель ведомства. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела (ч. 4 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 256 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.