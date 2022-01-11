ФСБ задержала сторонника группировки "МКУ", готовившего теракты

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. ФСБ России задержала 18-летнего жителя Тверской области, сторонника украинской неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ", готовившего теракты на объектах транспорта. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе отметили, что Федеральной службой безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом РФ продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении сторонников радикального сообщества "МКУ", созданного находящимся под патронажем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения. "В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Е. Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "МКУ" новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры", - сообщили в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что задержанный дал признательные показания. Его преступная деятельность также подтверждается выявленной в его средствах связи перепиской в мессенджере Telegram с Красновым, а также изъятыми у него предметами и документами, среди которых инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 ("Участие в экстремистском сообществе") и ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту")", - сообщили в ФСБ, уточнив, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении Краснова дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества").

Сам задержанный сообщил, что Краснов хотел устроить в России серию крупных терактов. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы МКУ все боялись.

ФСБ в прошлом году провела несколько крупных спецопераций по задержанию сторонников "МКУ". В общей сложности с марта в России были задержаны около 170 неонацистов.