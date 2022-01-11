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В Дагестане три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи

В МВД собрали материал для принятия процессуального решения по факту аварии

МАХАЧКАЛА, 11 января. /ТАСС/. Три человека пострадали в дагестанском Хасавюрте в ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального МВД.

"25-летний житель Ахвахского района, управляя автомобилем Lada Granta, не выполнил требование ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом права проезда перекрестков, и столкнулся с автомашинами "Луидор-225ОС3" (скорая помощь). <...> В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир машины "Луидор", фельдшер скорой помощи и 25-летний пассажир Lada Granta с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По этому факту собран материал для принятия процессуального решения.

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