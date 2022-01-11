В Нижегородской области задержали бабушку по подозрению в убийстве двухлетнего внука

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 января. /ТАСС/. Следователи Нижегородской области задержали 62-летнюю женщину по подозрению в убийстве двухлетнего внука в городе Выксе, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным управления, днем 9 января в Выксе было обнаружено тело малолетнего мальчика. На место выехали следователи, позднее они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). "В ходе расследования уголовного дела установлено, что к насильственной смерти двухлетнего мальчика причастна его родная бабушка. 62-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой в порядке ст. 91 УПК РФ", - сказано в сообщении.

По версии следствия, вечером 8 января нетрезвая подозреваемая, находясь на кухне в своей квартире, выбросила на улицу через окно своего внука. Мальчик упал в сугроб. Согласно судмедэкспертизе смерть наступила от переохлаждения. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Подозреваемая, а также родители погибшего ребенка на профилактических учетах не состояли.