Сотни бутылок с суррогатным алкоголем нашли в ХМАО, где отравились восемь человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли в Ханты-Мансийском автономном округе в лесу и на свалке около 460 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью при проведении оперативных мероприятий после гибели восьми жителей поселка Кондинское от употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Около 460 бутылок нашли выброшенными в лесу и на свалке, часть бутылок была разбита", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из магазина изъяли 33 бутылки объемом 0,5 л с этикеткой "Царская охота" и доставили на экспертизу. Также на экспертизу поступили несколько канистр с неизвестной жидкостью, имеющей характерный запах спирта. Собеседник добавил, что на всех бутылках одинаковая этикетка, а крышки разные, никаких акцизных марок нет.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил журналистам, что причиной отравления мог стать метиловый спирт. "По данным наших токсикологических лабораторий - это метанол", - сказал он.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщили, что в поселке Кондинское восемь человек умерли, семь пострадали, отравившись суррогатным алкоголем, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию потерпевшие купили в местном сельском магазине, у владельца которого не было лицензии на ее продажу. Владельца торговой точки в поселке Кондинское задержали в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь, накануне его задержали в Тюмени, а 11 января доставили в Кондинский район ХМАО, где поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские установили жителя Тюмени, продавшего партию опасного алкоголя представителю сельского магазина из ХМАО. Его также задержали и арестовали. Кроме того, задержали продавца алкоголя, она находится в изоляторе временного содержания ОМВД России по Кондинскому району. В пресс-службе департамента здравоохранения региона ТАСС сообщали, что на лечении в медучреждениях находились восемь пациентов из поселка Кондинское, состояние двух из них врачи расценивают как крайне тяжелое, еще троих - как тяжелое.