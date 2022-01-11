На Кубани возбудили дело о мошенничестве при реконструкции парка по нацпроекту

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Прокуратура на Кубани выявила факт мошенничества при реконструкции центрального парка в Новокубанском районе в рамках реализации национального проекта, ущерб превысил 4,6 млн рублей, возбудили уголовное дело, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Установлено, что в целях реализации нацпроекта в 2019 году в станице Советской проводились работы по реконструкции центрального парка, при этом объемы фактически выполненных работ, а также использование материалов не соответствовали требованиям, указанным в сметной документации. Таким образом, федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 4,6 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что факт был выявлен в ходе прокурорской проверки, по материалам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" в отношении директора подрядной организации, выполнявшей работы по реконструкции.