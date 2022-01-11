Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене ученого Валерия Голубкина

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом ученого Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил решение суда первой инстанции в отношении Голубкина без изменения, а жалобу его защиты - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе. В начале декабря 2021 года Лефортовский суд Москвы продлил ему арест на три месяца.

Валерий Голубкин - физик-теоретик, профессор, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. В апреле 2021 года он был обвинен в государственной измене. По данным следствия, он передавал отчеты о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Вину он не признает.