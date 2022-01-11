Прибытие семи рейсов в аэропорт Симферополя вновь задерживается из-за тумана

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Туман второй день подряд вызывает задержки рейсов в аэропорту Симферополя, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

10 января из-за тумана задержали 24 самолета на прилет в Крым. Последние задержанные накануне самолеты должны были приземлиться в Симферополе около 14:00 мск вторника.

"Аэропорт Симферополь работает в сложных погодных условиях. После полудня в районе аэропорта усилился туман. На данный момент задерживается прибытие семи воздушных судов. Экипажи двух рейсов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали следить за статусом рейсов на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.