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Прибытие семи рейсов в аэропорт Симферополя вновь задерживается из-за тумана

Два самолета перенаправили на запасные аэродромы в Краснодаре и Анапе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Туман второй день подряд вызывает задержки рейсов в аэропорту Симферополя, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

10 января из-за тумана задержали 24 самолета на прилет в Крым. Последние задержанные накануне самолеты должны были приземлиться в Симферополе около 14:00 мск вторника.

"Аэропорт Симферополь работает в сложных погодных условиях. После полудня в районе аэропорта усилился туман. На данный момент задерживается прибытие семи воздушных судов. Экипажи двух рейсов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали следить за статусом рейсов на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

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