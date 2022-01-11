Суд приговорил к штрафу мужчину, разместившего фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Волгограда к штрафу в 300 тыс. рублей за публикацию фото Генриха Мюллера на сайте "Бессмертного полка". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СК.

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

"Денис Воронцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ч. 2 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование следствию"). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - отметили в СК.

Воронцов не позднее 3 мая 2020 года во время патриотической акции "Бессмертный полк" в интернете разместил фотоизображение руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера, указав при этом, что на фотографии запечатлен "Михайловский Геннадий". 12 мая эта фотография была продемонстрирована в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны. "Таким образом, своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге", - сказали в СК.

В ходе следствия Воронцов категорически отрицал свою причастность к размещению фотоизображения нациста. "Кроме того, незаконно получив доступ к изъятому в ходе обыска телефону, он удалил всю имевшуюся в нем информацию, уничтожив сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу", - сообщили в СК.