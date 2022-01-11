Мосгорсуд и еще 12 столичных судов эвакуируют из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Неизвестные направили сообщения в Мосгорсуд и 12 районных судов столицы с угрозами взрыва, после чего из зданий началась эвакуация. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во вторник на электронную почту Мосгорсуда и еще 12 районных судов поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в этих учреждениях. Неизвестные "заминировали" Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский районные суды. Была проведена эвакуация сотрудников и посетителей судов", - сказал собеседник агентства, отметив, что к судам прибыли представители экстренных служб, в том числе кинологи для проверки сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников подтвердил ТАСС, что 12 судов и Мосгорсуд эвакуируют, однако не уточнил причину происходящего.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.