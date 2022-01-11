Мужчину обвинили в действиях сексуального характера по отношению к детям в 45 субъектах РФ

ТАСС, 11 января. Курганские следователи обвинили 21-летнего мужчину из Москвы в распространении детской порнографии и действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним из более чем 45 субъектов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя другого региона. Мужчина обвиняется в совершении 35 преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"), и преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ("Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста <...>"). <…> По результатам анализа переписки следователем были получены данные о совершении преступных действий в отношении детей, проживающих в более чем 45 субъектах страны, на территории которых впоследствии были организованы и проведены следственные действия с участием потерпевших. <…> Обвинительное заключение утверждено", - говорится в сообщении.

В правоохранительные органы с заявлением обратились родители одного из потерпевших из Кургана. Мужчина был задержан на территории города Москвы, доставлен в Курган и заключен под стражу.

Следствие установило, что в 2018-2020 годах обвиняемый с фейковых страниц в одной из социальных сетей вступал в переписку с малолетними детьми, проживающими в различных субъектах РФ. "Преступления являются частью серии преступлений, совершенных обвиняемым. В настоящее время расследование иных аналогичных преступлений, совершенных обвиняемым, выделено в отдельное уголовное дело, расследование которого продолжается", - также сообщили в пресс-службе.