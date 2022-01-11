Осужденный в Латвии оппозиционный русскоязычный журналист Алексеев обжаловал приговор

РИГА, 11 января. /ТАСС/. Латвийский оппозиционный русскоязычный журналист Юрий Алексеев обжаловал решение Пардаугавского суда Риги, приговорившего его к 14 месяцам лишения свободы. Об этом во вторник сообщает агентство LETA.

Алексеев подал кассационную жалобу на решение Пардаугавского суда Риги, который приговорил его 29 октября 2021 года к году и двум месяцам лишения свободы за разжигание ненависти, незаконное хранение патронов к огнестрельному оружию и оборот детской порнографии. Как ожидается, суд примет решение о том, чтобы направить это дело на рассмотрение в Рижский окружной суд.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в декабре 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, разжигающих национальную рознь. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению СГБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.