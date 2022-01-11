В Нижегородской области возобновили расследование дела после пропажи девочки в 2013 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 января. /ТАСС/. Нижегородские следователи возобновили расследование уголовного дела по факту исчезновения девочки в 2013 году в рабочем поселке Гидроторф Балахнинского района, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.

"В Нижегородской области возобновлено расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней девочки в 2013 году. 21 июня 2013 года из своего дома, расположенного в рабочем поселке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области, ушла 13-летняя девочка, имеющая особенности развития, больше ребенка никто не видел", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в тот же день по факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Проводились масштабные поиски пропавшей, был проведен комплекс экспертиз и следственных действий, но установить местонахождение ребенка не удалось. В 2015 году предварительное расследование по данному делу было приостановлено, при этом проведение поисков не прекращалось.

Осенью 2021 года в лесополосе в рабочем поселке обнаружили останки человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется. Родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой она была в момент пропажи. "С целью установления принадлежности останков конкретному лицу назначена молекулярно-генетическая экспертиза", - добавили в СК.