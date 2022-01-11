Верховный суд 13 января проверит законность приговора осужденному за госизмену Петушкову

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ 13 января рассмотрит кассационную жалобу на приговор, осужденному на 12 лет колонии за госизмену Сергею Петушкову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Кассационная жалоба на приговор в отношении Петушкова будет рассмотрена 13 января", - сказала собеседница агентства.

Ранее Московский городской суд признал Петушкова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

Уроженец Одинцовского района Подмосковья 36-летний Сергей Петушков был арестован 25 июня 2019 года. Детали уголовного дела не раскрывались, все заседания проходили в закрытом от СМИ и слушателей режиме.