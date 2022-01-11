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В Танзании в ДТП погибли 14 человек

Среди них было шесть журналистов

ПРЕТОРИЯ, 11 января. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек, включая шестерых журналистов, погибли во вторник на севере Танзании в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Об этом сообщила танзанийская газета The Citizen со ссылкой главу отделения полиции округа Бусеге Габриэля Закариа.

По его словам, журналисты совершали ознакомительную поездку по области Симийю, когда их машина столкнулась с микроавтобусом. На месте погибли 11 человек, еще трое умерли в больнице.

Свои соболезнования уже выразила президент Танзании Самия Сулуху Хасан. "Я потрясена гибелью 14 человек, в том числе шестерых журналистов", - отметила она в Twitter.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств случившегося. На месте ДТП работает бригада специалистов.

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