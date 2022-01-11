В Москве трое экс-полицейских пойдут под суд за организацию незаконного въезда иностранцев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Трое бывших сотрудников управления подмосковного ГУ МВД по вопросам миграции предстанут перед судом в Москве по обвинению в организации незаконного въезда иностранных граждан в Россию. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении троих теперь уже бывших сотрудников УВМ ГУ МВД России по Московской области. Они обвиняются в организации незаконной миграции и получении взятки в значительном размере. Уголовные дела направлены в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Один из обвиняемых, который занимал должность начальника отдела по вопросам депортации, реадмиссии и ограничений въезда иностранных граждан в РФ, вместе с инспектором отделения организации работы по признанию иностранных граждан носителями русского языка и специалистом-экспертом отдела оформления разрешений на временное проживание с февраля 2019 года по июль 2020 года организовали незаконное пребывание в России иностранцев, которым был запрещен въезд в страну. Они изготавливали поддельные копии свидетельств о заключении брака между иностранцем и гражданином Российской Федерации, заверяли их поддельными печатями, штампами и подписями нотариусов Москвы.

Затем начальник отдела давал указание подчиненному отменить решение о запрете на въезд в Россию на основании брака с гражданином РФ. Всего таким образом запрет на въезд в Россию был снят с семи иностранных граждан. "Кроме этого, начальник отдела обвиняется также в получении через посредников семи взяток в виде денег в значительном размере за указанные незаконные действия", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что с двумя обвиняемыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. "В связи с выполнением ими взятых на себя обязательств в отношении них в суд направлены представления прокурора о рассмотрении уголовных дел в особом порядке", - добавили в прокуратуре.