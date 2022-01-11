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СМИ: падение опор ЛЭП привело к прекращению подачи электроэнергии почти во всей Кении

Падение опор произошло на 220-километровом участке Киамбере - Эмбакаси, по которому электроэнергия подается в национальную сеть с ГЭС Киамбере на реке Тана

ПРЕТОРИЯ, 11 января. /ТАСС/. Подача электроэнергии прекратилась во вторник почти на всей территории Кении. Об этом сообщила кенийская газета Daily Nation.

По предварительным данным, подтвержденным национальной энергетической компанией Kenya Power, причиной стало падение нескольких опор высоковольтной линии электропередачи.

Без электричества осталась столица Найроби, обширные регионы в провинции. Серьезно пострадали различные объекты экономики, а также предприятия торговли.

Специалисты Kenya Power отмечают, что падение опор ЛЭП произошло на 220-километровом участке Киамбере - Эмбакаси, по которому электроэнергия подается в национальную сеть с ГЭС Киамбере на реке Тана. Идут восстановительные работы.

Недавно в Кении вводилось ограничение подачи электроэнергии из-за падения опор ЛЭП на линии Лоиянгалани - Сусва от ветровой энергетической установки в районе озера Туркана, обеспечивающей 17% всех потребностей страны.

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