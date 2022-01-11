Ректор КФУ Гафуров обжаловал арест по делу о причастности к убийству

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров обжаловал решение суда о заключении его под стражу по обвинению в причастности к убийству. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

"В суд поступила жалоба Гафурова на постановление о заключении под стражу", - сказала представитель суда.

В конце декабря Басманный суд Москвы арестовал Гафурова до 21 февраля.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе суда, он является обвиняемым по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Гафуров был задержан в Казани из-за подозрений в причастности к убийству, которое произошло несколько лет назад в Татарстане. По данным местных СМИ, ректор может быть причастен к деятельности одной из региональных организованных преступных группировок.