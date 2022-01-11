В Череповце посетитель поликлиники избил заместителя главврача

ВОЛОГДА, 11 января. /ТАСС/. Житель Череповца избил заместителя главного врача череповецкой поликлиники №7, не получив сразу талоны на прием к специалистам для своих детей. Женщина получила травму головы и доставлена в отделение нейрохирургии, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

"По факту нападения и избиения заместителя главного врача поликлиники №7 в Череповце возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои")", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как уточнили в департаменте здравоохранения области, инцидент произошел утром 10 января. Мужчина потребовал в регистратуре поликлиники талончики на прием к узким специалистам, регистратор рекомендовала сначала пойти на прием к участковому педиатру. Ответ посетителя не устроил, тогда регистратор направила его к руководству поликлиники. Мужчина ворвался в ближайший кабинет, это был кабинет заместителя главного врача и избил женщину.

"В этот момент замглавврача разговаривала по телефону, мужчина ворвался, вырвал из ее рук телефон и стал наносить им удары по голове женщины, а после - крушить все вокруг. Затем он убежал из поликлиники. Замглавврача доставлена в отделение нейрохирургии с травмой головы. Состоянию здоровья сейчас ничего не угрожает, но придется некоторое время провести под наблюдением врачей", - сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения.

Личность злоумышленника установлена, им оказался местный житель. Он был допрошен, дал признательные показания, добавили в департаменте.