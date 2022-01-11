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В Марий Эл при столкновении восьми машин погиб человек

Один человек пострадал

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Восемь автомобилей столкнулись на 75-м км автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск Волжского района Республики Марий Эл, предварительно, один человек погиб и один пострадал. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МВД региона.

"Сегодня около 11:15 на 75-м км автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск Волжского района Республики Марий Эл произошло столкновение восьми автомашин", - сообщили в МВД.

По предварительным данным, водитель автомашины Volvo не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, совершив столкновение с автомобилем Ford. От удара автомашина Volvo выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Lada Largus. Предварительно, один человек погиб и один пострадал.

В связи с ДТП планируется ограничение движения грузовых автомашин на автодороге Кокшайск - Красногорский по направлению автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск и на участке автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск с 62-го по 85-й км.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. На участке автодороги организовали реверсивное движение, обстоятельства произошедшего уточняются.

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