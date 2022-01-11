Врио замглавы Тамбовской области задержали по делу о мошенничестве

ТАМБОВ, 11 января. Врио заместителя главы администрации Тамбовской области Владимир Громов, в кабинете которого в октябре 2021 года прошли обыски по делу о мошенничестве, задержан. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Громов был задержан сегодня в порядке статьи 91 УПК [РФ]", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по Тамбовской области воздержались от комментариев о задержании чиновника.

Как сообщалось, в октябре в кабинете Громова прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве по факту неисполнения договоров поставки имущества в ряд детских дошкольных учреждений Тамбовского района. Отмечалось, что имущество было закуплено на бюджетные средства в рамках системы госзакупок, но в учреждения так и не поступило.

Громов работает в органах исполнительной власти почти 20 лет, на должности вице-губернатора - с февраля 2020 года, координирует работу комитетов госзаказа и управления имуществом области. На этом посту он сменил Глеба Чулкова, который погиб в декабре 2019 года. Его тело нашли у окон многоэтажки, где он находился под домашним арестом по делу о покушении на мошенничество с имуществом Рассказовского рынка, принадлежащего региону.