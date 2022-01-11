На трассе в Кировской области столкнулись два грузовика и снегоуборщик

КИРОВ, 11 января. /ТАСС/. Два грузовика и снегоуборочный "Камаз" столкнулись на трассе в Верхошижемском районе Кировской области, пострадали три человека. На участке дороги временно ограничено движение, сообщили в УГИБДД по региону.

"В 12:15 в Верхошижемском районе на 71-м км автодороги Киров - Советск - Яранск водитель грузового автомобиля "Урал" с прицепом столкнулся со встречным грузовым автомобилем "Скания", который врезался в двигающийся навстречу "Камаз" (снегоуборочная техника). В результате аварии три человека получили травмы. Движение на данном участке дороги временно ограничено", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка.