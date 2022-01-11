В Волгограде бизнесмена осудили на 3,5 года колонии за мошенничество при ликвидации свалок

ВОЛГОГРАД, 11 января. /ТАСС/. Суд в Волгограде огласил приговор по уголовному делу директора ООО "Гринлайт" Александра Фирсова. За мошенничество в ходе ликвидации свалок по нацпроекту "Экология" ему назначено наказание в виде 3,5 года колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"По приговору Центрального районного суда г. Волгограда Александр Фирсов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказали в ведомстве, добавив, что с Фирсова также взыскана сумма ущерба в размере более 102 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в 2018 году ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" ("ДВС") заключило госконтракт на 269 млн рублей с коммерческой фирмой ООО "Гринлайт" на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района в рамках нацпроекта "Экология". Позже часть отходов была не вывезена, а закопана на самих же свалках и прилегающих к ним территориях. Сумма оплаченных, но фактически невыполненных ООО "Гринлайт" работ превысила 121 млн рублей.

Экс-директор "ДВС" Михаил Ситников в ноябре 2021 года был осужден на 1,5 года за превышение должностных полномочий при освоении бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалок. Кроме того, прокуратура региона направила в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова, который дал указание подписать акты выполненных работ в рамках госконтракта по ликвидации свалок.