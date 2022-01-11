Суд отклонил жалобу на домашний арест жены обвиняемого в хищениях владельца "Рив Гош"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Суд Петербурга оставил без удовлетворения жалобу на домашний арест Инны Мейер, которая обвиняется в мошенничестве на 2,4 млрд рублей вместе со своим супругом, владельцем сети "Рив Гош" и экс-совладельцем ритейлера "Юлмарт" Августом Мейером. Фигурантка просила освободить ее от меры пресечения, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Постановление районного суда [об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Инне Мейер] оставлено без изменений", - говорится в сообщении.

Инна Мейер и ее адвокаты заявили, что суду первой инстанции не было представлено доказательств причастности Мейер к инкриминируемым преступлениям. В апелляции они просили снять меру пресечения совсем либо смягчить, добавив обвиняемой часы для прогулок или избрав запрет определенных действий.

В понедельник Московский суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Инны Мейер. В частности, ей и другим лицам по доверенности запрещено распоряжаться квартирой.

8 декабря Инна Мейер и ее муж были задержаны по подозрению в хищении более 2,4 млрд рублей, в тот же день им предъявили обвинение. 9 декабря Августа Мейера арестовали, а его супругу отправили под домашний арест до 7 февраля. Сообщалось, что оба фигуранта не признали вины. Инна Мейер и ее адвокат просили о более мягкой мере пресечения, отметив, что ни один из потерпевших на допросе не указал прямо на ее причастность к преступлениям. Третья обвиняемая по делу - генеральный директор ООО "Биг бокс" и деловой партнер Мейера Елена Стрельцова - также не признала вины, ей назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным СМИ, уголовное дело связано с хищениями средств, которые получила в виде кредитов от Сбербанка компания "Юлмарт". С 2017 года обвиняемым по нему проходил другой совладелец "Юлмарта" - Дмитрий Костыгин, однако ему статью позже переквалифицировали на "причинение ущерба без признаков хищения" (ч. 2 ст. 165 УК РФ). В 2017 году фигуранта поместили под домашний арест, а в 2018-м бизнесмен был отпущен под залог в 25 млн рублей.