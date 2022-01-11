В Пушкино загорелся частный дом престарелых

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме престарелых в Пушкино, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"16:37, Пушкино, мкр. Звягино, улица Школьная, дом 41б. Поступило сообщение о загорании кровли в доме престарелых. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 20 человек, спасены 7", - сказали в ведомстве. Площадь горения составляет 450 кв. м.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что в здании находились 48 человек, из которых 13 человек персонала. Все выведены в безопасное место.

По предварительным данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадавших в результате пожара нет.

"Предварительно, пострадавших и погибших нет. Из здания выведены все 48 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пожару присвоен второй номер сложности. По его словам, огонь распространился частично на первый и второй этажи, существует угроза его перехода на соседнее строение.

По данным из открытых источников, горит дом престарелых "Долголетие".

Как сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале, начата прокурорская проверка по факту пожара. Истринской городской прокуратурой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям ответственных лиц.