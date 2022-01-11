Суд во Владимире продолжит рассмотрение дела бывшего вице-губернатора Чагаева 19 января

ВЛАДИМИР, 11 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира перенес на 19 января рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева по делу о взятках на сумму около 1,7 млн рублей в ходе строительства соцобъекта, а также за помощь руководителю подконтрольного учреждения. Об этом во вторник передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил следующее судебное заседание отложить на 19 января", - сказал судья Владимир Зябликов.

В ходе заседания Чагаев отказался признать свою вину. Сторона защиты ходатайствовала о переносе рассмотрения дела из Владимирской области в Московскую область, однако суд отказал. Также были допрошены сотрудники государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Владстройзаказчик", в получении взяток от бывшего руководителя которого обвиняется подсудимый.

Как сообщалось ранее, бывший заместитель губернатора Владимирской области Ренат Чагаев, арестованный в апреле 2021 года, обвиняется по двум эпизодам в получении взяток, общая сумма которых составила около 1,7 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он способствовал принятию решений в интересах юридического лица и подписанию актов выполненных работ по реконструкции незавершенного терапевтического корпуса под акушерский корпус для нужд Гусь-Хрустальной городской больницы, за что незаконно получил через посредников 1 млн рублей. Кроме того, в период с декабря 2017 года по ноябрь 2018-го обвиняемый за общее покровительство и попустительство по службе путем безналичных переводов получил от директора одного из подконтрольных государственных учреждений взятку в размере 690 тыс. рублей.

Чагаев был назначен на должность вице-губернатора Владимирской области по строительству в сентябре 2016 года губернатором Светланой Орловой, он оставил свой пост осенью 2018 года, когда область возглавил Владимир Сипягин. До строительной отрасли Чагаев курировал в администрации региона вопросы развития предпринимательства.