В Греции задержали обвиняемого в причастности к убийству киллера Солоника

АФИНЫ, 11 января. /ТАСС/. Греческая полиция задержала 48-летнего гражданина Греции, выходца из Грузии, который обвиняется в причастности к убийству в 1997 году российского рецидивиста Александра Солоника в афинском пригороде Варибоби и приехавшей к нему российской фотомодели Светланы Котовой. Об этом сообщила во вторник газета Kathimerini.

Мужчина был арестован в понедельник днем в международном аэропорту Македония в Салониках по прибытии на самолете с Кипра. По сведениям греческой полиции, это 48-летний гражданин Греции родом из Грузии. Как выяснилось, греческая прокуратура выписала ордер на его арест в связи с двумя конкретными убийствами.

Солоник, сбежавший в 1995 году из московской тюрьмы "Матросская тишина", был найден убитым 2 февраля 1997 года в северном пригороде Афин, селе Варибоби. Представители греческой службы безопасности тогда высказывали предположения, что "киллера номер один" убили его же сообщники, с которыми он жил на виллах в курортном районе Лагониси. Возможно, с рецидивистом покончили в его же джипе. Солоник был за рулем, и рядом могла находиться Светлана. Сидевшие на заднем сиденье преступники задушили удавкой Солоника, а затем устранили и свидетельницу.

Тело Котовой нашли в мае 1997 года. Как показало вскрытие, девушка сначала была задушена, а затем ее тело было расчленено и закопано недалеко от виллы Солоника.