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СК начал проверку по факту избиения семиклассницы сверстницами под Тверью

Инцидент произошел в городе Конаково

ТАСС, 11 января. Следователи начали проверку по факту публикации в социальных сетях видеозаписи избиения ученицы седьмого класса ее сверстницами на одной из улиц города Конаково Тверской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация с видеозаписью, в которой сообщается об избиении семиклассницами своей сверстницы на одной из улиц города Конаково Тверской области. С целью проверки всех данных, изложенных в социальной сети, и установлении всех обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

На записи видно, что две девочки-подростка наносят удары ногами по лежащей на снегу школьнице. Их пытается разнять один из учеников, затем драка продолжается. За происходящим наблюдают около десятка детей.

О состоянии пострадавшей и причинах конфликта на данный момент не сообщается.

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