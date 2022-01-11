Открытое горение в доме престарелых в Подмосковье ликвидировали

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Открытое горение в частном доме престарелых в Пушкине ликвидировано, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 18:42 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, сообщение о загорании кровли на площади 450 кв. м в доме престарелых по адресу: Пушкино, мкр. Звягино, улица Школьная, дом 41б, поступило в 16:37 мск. В здании находились 48 человек, из которых 13 человек персонала. Все выведены в безопасное место.

В 18:20 мск пожар был локализован на площади 450 кв. м. По предварительной информации источника в экстренных службах, пострадавших в результате происшествия нет

В новость были внесены изменения - (18:53 мск) - дополняется информация о тушении пожара.