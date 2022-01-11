В Чебоксарах четыре человека пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей

ТАСС, 11 января. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла во вторник в Чебоксарах, в результате различные травмы получили четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

ДТП произошло днем 11 января на Алатырском шоссе. Столкнулись два легковых автомобиля Renault Logan и Lada Granta. "В аварии различные травмы получили четыре человека, в том числе трехлетний пассажир иномарки", - отмечается в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются.