Получившие ложные сообщения о минировании суды Москвы вернулись к нормальной работе

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Мосгорсуд и 12 районных судов столицы, в которые ранее поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, вернулись к нормальной работе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Экстренные службы проверили здания Мосгорсуда и тех районных судов, куда поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов. Нигде опасных предметов обнаружено не было. Все учреждения вернулись к работе в обычном режиме", - сказали в суде.

Во вторник на электронную почту Мосгорсуда и еще 12 районных судов поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в этих учреждениях. Неизвестные "заминировали" Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский районные суды. Была проведена эвакуация сотрудников и посетителей судов.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.