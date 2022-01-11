Дело возбудили после обнаружения тела ребенка в квартире под Кировом

ТАСС, 11 января. Следователи возбудили дело об убийстве после обнаружения тела мальчика с ножевыми ранениями в одном из домов в Оричевском районе Кирова. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК по Кировской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Оричевском районе тела ребенка по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 11 января в одном из домов в Оричевском районе было обнаружено тело мальчика 2016 года рождения с ножевыми ранениями. Рядом находилось тело отца ребенка без признаков насильственной смерти. Квартира была закрыта изнутри.