Детский омбудсмен Ленобласти начала проверку после публикации видео с избиением девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова начала проверку после публикации в сети видео с издевательствами подростков над девочкой в городе Никольское Тосненского района. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Подобное поведение детей - абсолютная дикость, это недопустимо. Обязательно разберемся, что произошло, кто и за что здесь несет ответственность", - привели слова детского омбудсмена региона в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, снятое жителями Никольского, на котором видно, как пять подростков на улице толкают в снег и бьют свою сверстницу.