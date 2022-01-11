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В столице Аргентины из-за жары произошло массовое отключение электричества

Перебои начались после того, как температура воздуха поднялась выше 34 градусов

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 января. /ТАСС/. Несколько районов аргентинской столицы во вторник остались без электричества из-за перегрузки сети вследствие жары. Как передает корреспондент ТАСС, нарушена работа светофоров, наблюдаются перебои с мобильной связью.

По данным газеты La Nación, без света остались более 700 тыс. жителей. Страница государственного регулятора, на которой публикуется соответствующая информация, сейчас недоступна.

По данным газеты, из-за отключения электричества были вынуждены прервать работу центры по тестированию и вакцинации от коронавируса.

Перебои начались после того, как температура воздуха в столице поднялась выше 34 градусов. По данным на 15:40 (21:40 мск), в городе 37 градусов жары.

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