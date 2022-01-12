В Иркутске возбудили дело по факту строительства жилья в запрещенном месте

ИРКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в связи с выделением в Иркутске земельного участка под строительство жилья в приаэродромной зоне аэропорта, где строительство запрещено. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Поводом для возбуждения уголовного дела послужили поступившие из прокуратуры Иркутской области материалы проверки исполнения градостроительного и земельного законодательства при строительстве многоквартирных жилых домов на территории приаэродромной зоны", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в 2019 году в Арбитражном суде Иркутской области было заключено мировое соглашение с организацией-банкротом о переходе к действующей строительной компании прав аренды земельного участка на территории бывшего военного городка. При этом участок расположен в границах седьмой подзоны приаэродромной территории Иркутска, где строить запрещено. Однако компания получила необходимые согласования и разрешительную документацию на строительство многоквартирных домов. Также установлено, что в суде был представлен договор, содержащий фиктивные сведения о предоставлении земельного участка в аренду организации-банкроту.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС сообщили, что застройщик начал строительство одной блок-секции, дом еще не введен в эксплуатацию.

По информации СК, следствию предстоит дать оценку действиям должностных лиц Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, а также администрации Иркутска, допустивших строительство.

В 2017 году были приняты изменения в федеральное законодательство, которые обязали аэропорты определить и поставить на кадастровый учет приаэродромные территории - зоны с особым использованием. На этих территориях выделяют семь подзон. В Иркутске, где аэропорт находится в черте города, жилые районы попали в седьмую подзону - санитарно-защитную, или зону воздействия шума. Там нельзя возводить жилые дома и соцобъекты.