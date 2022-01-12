В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четыре человека

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем на юге Красноярского края. Погибли четыре человека, трое пострадали. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В 09:15 (05:15 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе п. Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью", - сообщили в главке полиции.

Подробности и причины ДТП выясняются, уточнили в пресс-службе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД.