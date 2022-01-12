В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали более 90 школ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Более 90 школ в Екатеринбурге были эвакуированы из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города в среду.

"Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента ТАСС пояснили, что в большинстве школ, получивших сообщение о минировании, дети уже отправлены по домам. Всего в Екатеринбурге свыше 160 школьных зданий.