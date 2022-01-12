Машина ДПС загорелась в ДТП с грузовиком на МКАД

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с машиной ДПС на МКАД, пострадали два человека, включая сотрудника Госавтоинспекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"На 80-м км МКАД сотрудники ГИБДД оформляли небольшую аварию. В этот момент водитель грузовика совершил столкновение со стоящим патрульным автомобилем. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали двое, один из которых сотрудник ГИБДД", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, машина ДПС загорелась в результате аварии. Движение перекрыто по трем полосам из пяти.