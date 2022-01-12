Горный университет в Екатеринбурге эвакуировали после сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Сообщение о минировании поступило на электронную почту ректората Уральского горного госуниверситета в среду. Людей эвакуировали из всех учебных корпусов и общежитий вуза, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Примерно в 08:40 на почту ректората пришло электронное письмо, примерно того же содержания, что и во все школы. В течение 3-5 минут все учебные здания и общежития были эвакуированы", - сказали в пресс-службе.

Также эвакуация прошла в Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ). Как сообщила ТАСС ректор института Анна Глуханюк, на улицу было выведено около 50 студентов. В здании идет проверка помещений.

Ранее сообщалось, что более 90 школ были эвакуированы в Екатеринбурге в среду из-за сообщений о минировании.